2018-12-12T16:35:44+03:00
Происшествия

Под Липецком «Нива» столкнулась с фурой и вылетела в кювет

Последствия аварии на Тамбовской трассе сняли автомобилисты [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В аварии пострадали людиВ аварии пострадали людиФото: скрин с видео
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Серьезная авария произошла этим утром, 12 декабря, на трассе Орел-Тамбов в Липецкой области. Там столкнулись автомобиль «Нива» и фура с прицепом. Последствия аварии сняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты и выложили в сеть. От удара отечественная легковушка вылетела в кювет, превратившись в груду искореженного метала.

ДТП с "Нивой" и фурой под Липецком .

Также серьезно пострадал грузовик. Судя по записи, у фуры оторвало прицеп и также вынесло с дороги. Свидетели вызвали не место происшествия спасателей и дорожных полицейский. По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие.

Как именно произошло ДТП и кто стал его виновником, теперь предстоит определить сотрудникам ГИБДД. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

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