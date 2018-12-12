В Липецке специалисты проверили участки, которые весной может затопить

СЕГОДНЯ 17:15 2018-12-12T17:15:03+03:00

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В Липецке обследуют участки, которые могут усложнить пропуск паводковых вод. Об этом сообщил на заседании профильной комиссии начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков. В этом году решили заранее оценить участки, на которых возможно подтопление.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мониторинг стартовал еще в октябре. Специалисты управления уже оценили обстановку на основных водотоках областного центра. Обследованы участки в районе реки Липовка от улицы Неделина до Комсомольского пруда, от Первомайской до Петровского рынка, а также около ручья Студеный от улицы Амурской до впадения в реку Воронеж.

Специалисты выявили ряд проблемных участков. Один из них - территория Каменного Лога от одноименной улицы до пересечения с проезжей частью улицы Неделина. Там отсутствует травяной покров, из-за чего в период обильных осадков и снеготаяния может сойти грунт в русло реки Липовка. Технологический съезд в бетонное русло реки на участке между улицей Подовражной и Большие Ключи завален ветками. Участок русла реки от улицы Первомайской до Неделина зарос самосевом, там много мусора. В некоторых местах валяются упавшие деревья. Русло ручья Студеный возле гаражного кооператива «Мотолюбитель» завалено бытовым, строительным мусором, а также шинами и деревьями. Весной вода все это уносит вниз по течению. В районе улицы 9 Января водоток довольно узок. Мусор может забить его. На месте образуется запруда и вода выйдет на придомовые участки.

В связи с этим специалисты заранее определят комплекс мероприятий, направленный на уменьшение рисков возникновения ЧС в паводковый период 2019 года.