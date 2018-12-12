2018-12-12T17:15:03+03:00
Общество

В Липецке специалисты проверили участки, которые весной может затопить

Спасатели пытаются уменьшить риски возникновения ЧС в паводковый период
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Спасатели заранее готовятся к весеннему паводкуСпасатели заранее готовятся к весеннему паводкуФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке обследуют участки, которые могут усложнить пропуск паводковых вод. Об этом сообщил на заседании профильной комиссии начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков. В этом году решили заранее оценить участки, на которых возможно подтопление.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мониторинг стартовал еще в октябре. Специалисты управления уже оценили обстановку на основных водотоках областного центра. Обследованы участки в районе реки Липовка от улицы Неделина до Комсомольского пруда, от Первомайской до Петровского рынка, а также около ручья Студеный от улицы Амурской до впадения в реку Воронеж.

Специалисты выявили ряд проблемных участков. Один из них - территория Каменного Лога от одноименной улицы до пересечения с проезжей частью улицы Неделина. Там отсутствует травяной покров, из-за чего в период обильных осадков и снеготаяния может сойти грунт в русло реки Липовка. Технологический съезд в бетонное русло реки на участке между улицей Подовражной и Большие Ключи завален ветками. Участок русла реки от улицы Первомайской до Неделина зарос самосевом, там много мусора. В некоторых местах валяются упавшие деревья. Русло ручья Студеный возле гаражного кооператива «Мотолюбитель» завалено бытовым, строительным мусором, а также шинами и деревьями. Весной вода все это уносит вниз по течению. В районе улицы 9 Января водоток довольно узок. Мусор может забить его. На месте образуется запруда и вода выйдет на придомовые участки.

В связи с этим специалисты заранее определят комплекс мероприятий, направленный на уменьшение рисков возникновения ЧС в паводковый период 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке проверили 14 киосков с шаурмой – 5 закрыли
Липецкие автоинспекторы довезли до дома заблудившегося на машине ветерана ВОВ
СБУ обвиняет липчанина в организации покушений на украинских активистов
Многодетная липчанка получила условный срок за убийство новорожденной дочки
Под Липецком «Нива» столкнулась с фурой и вылетела в кювет
Сочинения непрофессиональных авторов ждут в Липецкой областной научной библиотеке
Липчане жалуются на гололед на тротуарах
Традиции русской псовой охоты будут представлены в Данковском районе
В Липецке пенсионерка за несколько дней перевела мошенникам 468 тысяч рублей
Ночью под Липецком вспыхнул "Форд"
Под Липецком водитель иномарки насмерть сбил мужчину
Чиновники подсчитали, во сколько обойдется липчанам салат оливье
В Липецке «паровозиком» столкнулись пять машин, включая автобус
Минимальный набор продуктов в Липецкой области стоит 3243 рубля
Мэрия Липецка ищет инвесторов для парков, трамваев и бань
Скоростной мобильный интернет получили жители десятка небольших и отдаленных посёлков Липецкой области
Новый асфальт на выезде из Липецка рассыпался через месяц
Оставшиеся на зиму в Липецке утки воруют еду у обитателей зоопарка
В Липецке обещают туман, мокрый снег и дождь