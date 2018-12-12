СБУ обвиняет липчанина в организации покушений на украинских активистов

12 Дек. 18:03 2018-12-12T18:23:22+03:00

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Переселенец из Украины и организатор «Землячества Донбасса» в Липецке оказался подозреваемым по делу о покушениях на активистов в Херсоне в мае этого года. Как сообщают украинские СМИ, именно Сергей Черезов по данным СБУ организовал покушение на руководителя штаба партии «Национальный корпус» и на руководителя «Добровольной народной дружина самообороны Херсонской области».

Украинская служба безопасности уже задержала нескольких подозреваемых по делу. В материалах говорится, что исполнители выполняли задание российских спецслужб, чтобы дестабилизировать ситуацию на территории Украины. По версии СБУ, преступникам не удалось довести задуманное до конца, так как правоохранители заранее подменили патроны в их оружии на холостые.

– За всю свою жизнь я никогда не был в Херсоне и более 5 лет не был на Украине, – рассказал «КП-Липецк» сам подозреваемый. – Считаю данную информацию абсолютным фейком. В Липецке я живу 4 года, 3 года имею российское гражданство. Конечно я поддерживаю позицию народных республик и политику России в данном вопросе, но никаких действий, я тем более преступных, я не предпринимал – никого не нанимал и не просил нападать. С людьми, которых, якобы задержала СБУ, не знаком.

Отметим, что Черезов живет в Липецке с 2014 года, осенью того же года он организовал «Землячество Донбасса», которое занималось сбором гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, а также помогало беженцам из Украины на территории РФ. Сбор гуманитарной помощи не обошелся без скандала. В 2015 году Черезова обвинили в сборе денег с беженцев и продаже гуманитарной помощи. Обвинения в итог не подтвердились.

Также Черезов отметил, что лично ему обвинения никто не предъявлял и спецслужбы Украины с ним не связывались.