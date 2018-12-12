2018-12-12T19:33:43+03:00
Общество

В Липецке проверили 14 киосков с шаурмой – 5 закрыли

Нарушения санитарных норм нашли во всех точках общепита
Лия МУРАДЬЯН
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В киосках с шаурмой царила антисанитарияВ киосках с шаурмой царила антисанитария
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В Липецке сотрудники Роспотребнадзора провели рейд по киоскам и другим точкам обещпита, где продают шаурму. Всего проверили 14 объектов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушения санитарных норм были в каждом из них.

У многих не оказалось документов, подтверждающих качество мяса, где-то и вовсе продукты были просрочены и хранились не по правилам. Полуфабрикаты хранились без маркировки, в холодильниках готовые продукты лежали вместе с сырыми, в помещениях не было дезинфицирующих средств. В некоторых точках повара работали без медосмотров и гигиенического обучения. В пяти предприятиях даже не было воды для мытья мяса и овощей, сотрудники не мыли посуду и руки.

В итоге проверяющие составили 34 административных протокола, 5 киосков с шаурмой решили временно приостановить. Общая сумма штрафов составила 360 000 рублей. Кроме этого у продавцов изъяли 13 кг свинины, на которую не было документов.

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