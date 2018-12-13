13 Дек. 09:02 2018-12-13T14:33:17+03:00

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В минувшую среду, 12 декабря, в Липецкой области произошло 3 пожара. Так, в 15.11 спасателям поступило сообщение о загорании дома в селе Никольское Данковского района. К дому №10 по улице Верхняя Донская выехали 2 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огонь повредил внутреннюю отделку дома на площади 16 кв.м. К счастью, обошлось без пострадавших.

Следом вспыхнул дом в селе Покровка Тербунского района. Об этом спасатели узнали в 15.26. К дому №18 по улице Филатовская выехали 2 пожарно-спасательные бригады, добровольцы. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже повредил внутреннюю отделку дома на площади 10 кв.м. Обошлось без пострадавших.

В 17.44 очевидцы сообщили спасателям о загорании дома в селе Подворки Грязинского района. К месту происшествия выехали 3 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Дом №9 по улице Заречная сильно пострадал. Несмотря на усилия пожарных, пламя уничтожило сгораемые конструкции надворной постройки по всей площади. Огонь повредил кровлю дома на площади 10 кв.м. Никто из людей не пострадал.