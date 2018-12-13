В Липецке в столкновении "Калины" и "Мерседеса" пострадали двое

13 Дек. 09:18 2018-12-13T09:18:35+03:00

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За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 834 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Липецкой области. 3 водителя осмелились сесть за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к административной ответственности. 59 человек пренебрегли своей безопасностью и не стали пристегиваться во время движения. 505 раз водители превысили скорость на дороге. Сотрудники ГИБДД зафиксировали 43 случая механического столкновения автомобилей.

12 декабря около 10 утра произошла авария на улице Лесная в Липецке. 24-летний водитель "Калины" врезался в "Мерседес", под управлением 59-летнего мужчины. В столкновении пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля. Их с травмами доставили в больницу. Обе машины серьезно повреждены.