2018-12-13T09:46:07+03:00
Происшествия

Под Липецком избили парня и похитили у него ювелирные украшения

В преступлении подозревается 18-летний учащийся
Юлия КЛЮЕВА
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В Ельце избили и ограбили парняВ Ельце избили и ограбили парняФото: Юлия КЛЮЕВА
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Ночью 9 декабря в Ельце избили и обокрали местного жителя. Это произошло возле кафе по улице Ленина. На 23-летнего горожанина напал неизвестный, нанес телесные повреждения и похитил ювелирные украшения - серебряный браслет и золотую печатку.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 18-летний учащийся одного из образовательных учреждений города. Молодого человека доставили в ОМВД России по Ельцу.

Возбуждено уголовное дело по п."г" ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья". В данный момент решается вопрос о заключении предполагаемого преступника под стражу.

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