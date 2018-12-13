Специалисты рассказали, как выбрать новогоднюю елку в Липецке

13 Дек. 11:32 2018-12-13T11:32:04+03:00

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До Нового года осталось меньше 3 недель. Самое время начать закупаться подарками, а также подумать о главном украшении этой волшебной ночи - новогодней ели. Специалисты ОКУ "Агентства содействия развитию торговой деятельности" рассказали, как выбрать пушистую красавицу.

Хвоя должна быть яркой, зеленой и маслянистой, если ее немного растереть. Сухие иголки говорят о том, что ель долго стояла и перемерзла. Такое дерево быстро осыпится. Ветки хорошей ели - красивые, зеленые и гибкие. Если они легко ломаются с хрустом, значит дерево сухое.

Обратите внимание на ствол. Проверьте, чтобы на нем не было грибков, плесени. И, конечно, свежее дерево должно пахнуть.

Если вы решили купить искусственную елочку, то должны знать несколько простых правил. Так, после деформации иголки должны быстро восстанавливаться. Если дернуть за хвою, она не должна остаться в руке. Резких запахов быть не должно. Также спросите у продавца про сертификаты качества. Качественную искусственную ель изготавливают из огнеустойчивых и нетоксичных материалов.