Липецкие автоинспекторы ловят нарушителей на парковке для инвалидов

13 Дек. 13:23 2018-12-13T13:24:34+03:00

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В Липецке автоинспекторы вышли на рейд по автохамам, которые невзирая на ПДД и морально-этические нормы, паркуются на местах для инвалидов. Спецпарковки удобно рассоложены близко к зданиям, чем пользуются нерадивые автолюбители, и хамов похоже не волнует, что из-за них может не хватить места на парковке человеку с ограниченными возможностями.

Автоинспекторы вышли на рейд по парковкамФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Только возле одного торгового центра дорожные полицейские поймали 5 таких нарушителей за 15 минут. На каждого автохама составили протокол на сумму 5 000 рублей.

В пресс-службе регионального УГИБДД напомнили, что наклейки «Инвалид» на машины теперь выдает центр медико-социальной экспертизы – это исключает незаконное использование наклеек.

Автоинспекторы вышли на рейд по парковкамФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

– Новый оранжевый знак для автомобилей «Инвалид» теперь изготавливается индивидуально и содержит личную информацию о владельце: имя, паспортные данные, номер справки об инвалидности, – пояснил главный эксперт по медико-социальной экспертизе в регионе Эдуард Шурупов. – Знак не привязан к какому-то конкретному автомобилю, его, к примеру, можно взять с собой в такси, или в автомобиль к родственникам.

С начала действия нового закона В Липецкой области именные оранжевые карточки оформили уже 472 человека. Всего в регионе более 100 тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья. Каждый имеет право получить новый знак «Инвалид».