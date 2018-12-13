Под Липецком в приемной семье изнасиловали 13-летнюю девочку-инвалида

СЕГОДНЯ 13:41 2018-12-13T13:42:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Чудовищное преступление против ребенка случилось в Липецкой области. Все произошло в ноябре этого года. По версии следствия, пьяный 21-летний мужчина воспользовался тем, что родителей не было дома, и надругался над 13-летней школьницей.

Известно, что девочка воспитывалась в интернате и имеет трудности со здоровьем. На момент преступления, школьница находилась в приемной семье, которая оформила временную опеку.

Вернувшись в интернат, девочка рассказала о насилии педагогу, которая и обратилась в следственные органы. Как сообщили в пресс-служб СУКР региона, подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 – насильственные действия сексуального характера. Вскоре его должны взять под стражу.

– Также следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые обязаны контролировать приемные семьи, – уточняет СКР.