2018-12-13T13:56:41+03:00
Общество

Житель Липецкой области задолжал своей дочери 60 тысяч рублей

Мужчина полгода не платил алименты
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин полгода не платил алиментыЛипчанин полгода не платил алиментыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Жительница деревни Ивановка Долгоруковского района в День Всероссийского приема граждан обратилась к прокурору. Она рассказала, что бывший супруг не платит алименты несовершеннолетней дочери.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Липецкой области, по обращению тут же организовали проверку. Выяснилось, что мужчина действительно обязан платить алименты на содержание двух несовершеннолетних дочерей в размере 1/3 части всех видов заработка ежемесячно. Это обозначено в судебном приказе. Старшей девочке уже исполнилось 18 лет. А младшей безответственный отец задолжал за полгода около 60 тысяч рублей.

Прокурор обратился в суд. Теперь мужчине предстоит выплатить неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. А также основной долг. Если он этого не сделает, то может быть привлечен к уголовной ответственности.

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