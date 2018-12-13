Пожарные потушили квартиру на Фрунзе в Липецке

13 Дек. 14:24 2018-12-13T14:24:34+03:00

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В этот четверг, 13 декабря, в Липецке случился пожар. В 11.27 спасателям сообщили, что загорелась квартира на улице Фрунзе. К дому №15 выехали 4 пожарно-спасательные бригады и человек из добровольной пожарной дружины.

Когда пожарные прибыли на место, квартира была объята огнем. Пламя удалось потушить. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огонь повредило внутреннюю отделку комнаты на площади 9 кв. м. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напоминаем, в случае обнаружения возгорания звонить по телефону "112" или "01". Липчан просят серьезнее относиться к правилам пожарной безопасности. Особенно в период новогодних праздников, когда в домах включают электрические гирлянды, а на улицах взрывают пиротехнику.