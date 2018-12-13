Школьники Липецка познакомились с гамадрилом Степашкой

СЕГОДНЯ 15:05 2018-12-13T15:05:14+03:00

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Этим днем, 13 декабря, в Липецком зоопарке состоялся День обезьян. На праздник в "Зимний сад" пригласили школьников, учащихся 3-4-х классов. Ребятам рассказали об обезьянах, которые обитают в зверинце, чем они питаются, а также об истории праздника. Юные липчане познакомились с павианом-гамадрилом Степашкой и семьёй крошечных обезьянок - беличьих саймири. Школьники с удовольствием покормили животных.

Для учащихся подготовили интересные викторины и конкурсы. Кстати, школьники пришли в зоопарк в ярких масках, которые сами изготовили дома. Члены жюри выбрали три маски, которые их впечатлили больше всего. В финале мероприятия ребята сфотографировались с "Гориллой".

День обезьян - неофициальный праздник, который во многих странах отмечают любители животных. Этот день посвящен всем приматам.