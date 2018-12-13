2018-12-13T15:25:06+03:00
Происшествия

Липчанин получил 1.5 года за угрозу убить родителей

Сын-алкоголик постоянно устраивал в доме пьяные дебоши
Лия МУРАДЬЯН
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Рецидивиста уже судили за угрозу убийствомРецидивиста уже судили за угрозу убийствомФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вынесли приговор домашнему дебоширу, который долгое время не давал покоя родителям. Согласно материалам дела, 30-летний мужчина учинил скандал в доме 5 сентября. Вечером он напился и решил при помощи ножа выяснить отношения с матерью.

Сын размахивал кухонным ножом перед лицом женщины, и кричал «Сейчас убью!». Зная агрессивный характер сына, мать восприняла угрозу реально. Спустя два дня в похожую ситуацию попал отец дебошира. Сын замахнулся на него табуреткой и также пригрозил, что убьет. Родителям пришлось вызвать полицию, чтобы утихомирить буйного сына.

Примечательно, что мужчину осудили за угрозу убийством ровно за месяц до этих событий, в августе. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина сразу во всем сознался, свое поведение он объяснил тем, что был пьян. Но, как известно, состояние алкогольного опьянения только отягчает преступление. В итоге суд приговорил его к 1.5 годам колонии общего режима.

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