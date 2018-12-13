2018-12-13T15:41:26+03:00
Общество

В пятницу в Липецке снегопад и до 5 градусов мороза

На дорогах гололедица
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецк возвращается снежная зимаВ Липецк возвращается снежная зимаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 14 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью и утром местами туман, гололед. В темное время суток температура воздуха составит 3-8 градусов мороза. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Днем в регионе от 0 до -5 градусов. Скорость ветра усилится до 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт.ст. Также ночью и днем обещают снегопад.

В субботу, 15 декабря, в Липецке ожидается облачная погода. Ночью столбик термометра опустится до -8 градусов. Днем в областном центре до 5 градусов мороза. Ночью и вечером небольшой снег. Ветер северный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт.ст.

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