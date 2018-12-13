Под Липецком управляющий банком за деньги выдал кредит на 15 млн. рублей

13 Дек. 16:15 2018-12-13T16:15:43+03:00

Банкиру грози штраф до 60 млн и до 9 лет тюрьмы Фото: Лия МУРАДЬЯН

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В Липецкой области будут судить теперь уде бывшего управляющего усманским филиалом одного из крупных федеральных банков. Банкира обвиняют в крупном коммерческом подкупе – это та же взятка, только не должностным лицом.

Согласно материалам дела управляющий получил «благодарность» более 1.5 миллионов рублей. За эти деньги он одобрил неким лицам кредит на сумму 15 млн. рублей, причем без проверки документов. По кредиту никто платить не стал, а документы оказались поддельными. То есть банк не смог вернуть свои деньги.

Когда махинации вскрылись, управляющего уволили и передали документы в правоохранительные органы. Сейчас бывшему банкиру вменяют две статьи УК – коммерческий подкуп и злоупотребление полномочиями. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ему грозит до 9 лет тюрьмы со штрафом, 40-кратным сумме подкупа – 60 млн. рублей.