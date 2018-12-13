В Липецке осудили за героин 17-летнюю студентку-закладчицу

СЕГОДНЯ 16:58 2018-12-13T16:58:46+03:00

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В Липецке вынесли приговор 17-летней студентке колледжа, ее признали виновной в попытке сбыть крупную партию героина – пункт «г» статьи 228.1 УК РФ. Как выяснили в суде, девушка решила податься в наркобизнес вместе со своей соседкой по комнате, совершеттнолетней. Барышни нашли дилера через соцсети и устроились «на работу» закладчицами.

Куратор сообщал им, где получить героин, после чего девушки разносили пакетики с разовыми дозами по городу и прятали в тайниках – делали закладки. Адреса с тайниками передавали сообщнику, а тот договаривался с покупателями. После все участники группы делили прибыли.

Студенток поймали в октябре 2017 года, когда они привезли из Москвы около 144 грамм героина. В ходе обыска в их квартире нашли 70 пакетиков с героином, еще часть наркотика забрали из тайников в Липецке.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, совершеннолетняя соседка студентки сразу во всем созналась, заключила соглашение со следствием и рассказала обо всех участниках группы. Сама студентка вину не признала и настаивала на том, что старшая подруга ее оговорила.

В итоге суд приговорил ее к 5 годам в воспитательной колонии. Отметим, что срок по данной статье начинается от 10 лет тюрьмы, максимум – 20.