После жалоб на сайт Артамонова в Липецке изменили расписание автобусов
В Липецке меняется расписание на маршрутах двух городских автобусов. Как сообщает городской департамент транспорта, изменения внесли после анализа обращения граждан, в том числе и на сайт врио губернатора Игоря Артамонова.
Расписание изменится с понедельника, 17 декабря, на маршруте №9, который ездит от остановки «Тех.университет» через площадь Петра Великого и до остановки «улица Воровского». А также №26, который курсирует между 28 микрорайоном и НЛМК.
По просьбам липчан в часы «пик» эти автобусы будут ходить чаще, интервалы сократятся и в межпиковое время. Узнать о расписании автобусов более подробно или уточнить время прибытия на конкретную остановку можно в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15.