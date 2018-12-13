2018-12-13T17:29:44+03:00
Общество

После жалоб на сайт Артамонова в Липецке изменили расписание автобусов

Автобусы №9 и 26 теперь будут ходить чаще в часы «пик»
Лия МУРАДЬЯН
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расписание изменится с понедельникарасписание изменится с понедельникаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке меняется расписание на маршрутах двух городских автобусов. Как сообщает городской департамент транспорта, изменения внесли после анализа обращения граждан, в том числе и на сайт врио губернатора Игоря Артамонова.

Расписание изменится с понедельника, 17 декабря, на маршруте №9, который ездит от остановки «Тех.университет» через площадь Петра Великого и до остановки «улица Воровского». А также №26, который курсирует между 28 микрорайоном и НЛМК.

По просьбам липчан в часы «пик» эти автобусы будут ходить чаще, интервалы сократятся и в межпиковое время. Узнать о расписании автобусов более подробно или уточнить время прибытия на конкретную остановку можно в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15.

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