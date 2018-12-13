2018-12-13T18:25:44+03:00
Общество

В день плавания в бассейны Липецка будут пускать бесплатно

Тех, кто не умеет плавать – научат
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Бассейны Липецка будут работать бесплатноБассейны Липецка будут работать бесплатноФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В следующую субботу, 22 декабря, в Липецке отметят Единый день плавания. В ходе акции «За здоровое будущее» все бассейны Липецка будут работать бесплатно. Двери бассейнов будут открыты для всех желающих поплавать без ограничения, потребуется только соответствующая медицинская справка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этот же день в бассейнах желающие смогут сдать нормы ГТО. Прийти могут даже те, кто не умеет плавать, поскольку для липчан организуют массовое обучение плаванию. Мастер-классы дадут известные липецкие спортсмены. Для людей с ограниченными возможностями здоровья проведут лечебную гимнастику.

Более подробно, в каких именно бассейнах, и какие мероприятия будут проводиться, мэрия сообщит позже.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липецкие спасатели рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду
После жалоб на сайт Артамонова в Липецке изменили расписание автобусов
В Липецке осудили за героин 17-летнюю студентку-закладчицу
18 декабря состоится очередная 21 сессия облсовета
Под Липецком управляющий банком за деньги выдал кредит на 15 млн. рублей
В пятницу в Липецке снегопад и до 5 градусов мороза
Липчанин получил 1.5 года за угрозу убить родителей
Школьники Липецка познакомились с гамадрилом Степашкой
Пожарные потушили квартиру на Фрунзе в Липецке
Житель Липецкой области задолжал своей дочери 60 тысяч рублей
Под Липецком в приемной семье изнасиловали 13-летнюю девочку-инвалида
Липецкие автоинспекторы ловят нарушителей на парковке для инвалидов
В Липецке на улице Неделина горожане устроили танцы на льду
Банк УРАЛСИБ занял 2-е место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии CbondsAwards – 2018
Специалисты рассказали, как выбрать новогоднюю елку в Липецке
Учащиеся Липецкой области будут ездить в транспорте бесплатно
Под Липецком неизвестный избил парня и похитил у него ювелирные украшения
Сбербанк обеспечил возможность оплаты проезда банковскими картами в 64 городах России
В Липецке в столкновении "Калины" и "Мерседеса" пострадали двое
За сутки под Липецком вспыхнули три дома