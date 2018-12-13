В день плавания в бассейны Липецка будут пускать бесплатно

СЕГОДНЯ 18:25 2018-12-13T18:25:44+03:00

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В следующую субботу, 22 декабря, в Липецке отметят Единый день плавания. В ходе акции «За здоровое будущее» все бассейны Липецка будут работать бесплатно. Двери бассейнов будут открыты для всех желающих поплавать без ограничения, потребуется только соответствующая медицинская справка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этот же день в бассейнах желающие смогут сдать нормы ГТО. Прийти могут даже те, кто не умеет плавать, поскольку для липчан организуют массовое обучение плаванию. Мастер-классы дадут известные липецкие спортсмены. Для людей с ограниченными возможностями здоровья проведут лечебную гимнастику.

Более подробно, в каких именно бассейнах, и какие мероприятия будут проводиться, мэрия сообщит позже.