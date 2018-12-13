Липецкие спасатели рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду

13 Дек. 18:47 2018-12-13T18:47:25+03:00

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Липчане массово скупают новогодние гирлянды для дома. При этом многие обращают внимание на цвет, разные режимы и длину, но напрочь забывают о безопасности. Но, по данным спасателей, именно эти разноцветные огоньки нередко могут стать причиной пожара.

Как правильно выбрать новогоднюю гирлянду рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Липецка. По совету спасателей, покупать стоит только заводские гирлянды, на коробках которых есть знак сертификации пожарной безопасности. Для помещения стоит выбирать гирлянду с наименьшей мощностью – чем ниже мощность, тем меньше нагреваются лампочки. При осмотре включенной гирлянды нужно убедиться, что горят все лампочки и провода нигде не повреждены. Гирлянды с тонкими проводами перегреваются быстрее.

Нельзя подключать больше трех гирлянд к одной сети – от перегрева произойдет замыкание. И главное, уходя из дома, нельзя оставлять включенную гирлянду или оставлять маленьких детей наедине с включенной гирляндой. В случае ЧП набирать «112».