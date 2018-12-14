«ВАЗ» и «Нива» столкнулись на трассе под Липецком – пострадали люди

СЕГОДНЯ 09:01 2018-12-14T09:01:54+03:00

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Серьезная авария случилась этим утром, 14 декабря, в Лебедянском районе Липецкой области. Там у поворота на сахарный завод около 7 утра столкнулись «ВАЗ-2110» и «Нива». Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. Сигнал о ДТП поступил диспетчеру в 7.02 утра.

На место аварии сразу выехало одно отделения пожарно-спасательного поста №29. По оценке спасателей, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в ДТП пострадали несколько человек.

Пострадавших вытащили из разбитых машин и передали подоспевшей на место бригаде «Скорой помощи». Людей с различными травмами увезли в Лебедянскую районную больницу. В подробностях ДТП разбирались автоинспекторы.