2018-12-14T09:13:52+03:00
Происшествия

Под Липецком вылетела в кювет девушка за рулем «Приоры»

За сутки в области в двух ДТП пострадали два человека
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП на улице Папина пострадал водитель "ВАЗа"В ДТП на улице Папина пострадал водитель "ВАЗа"Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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ДТП с участием 20-летней автоледи случилось в четверг, 13 декабря, в Задонском районе Липецкой области. Девушка не справилась не справилась с управлением «Приоры» на трассе Стебаево – Задонск – Долгоруково. Машина вылетела с трассы в кювет и перевернулась. Пострадавшую с многочисленными травмами увезли в больницу.

В тот же день в Липецке около 13.00 произошла еще одна авария с участием женщины за рулем. На улице Папина 30-летняя дама на «Кии» протаранила «ВАЗ-2112», которым управлял 28-летний мужчина. Водитель отечественной легковушки получил травму, но до больницы дело не дошло – ему оказали помощь и отпустили.

По данным ГИБДД региона всего за сутки на дорогах области в двух авариях пострадали два человека. ДТП с материальным ущербом и без пострадавших зарегистрировали 42. Также за сутки в регионе зафиксировали 817 нарушений ПДД.

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