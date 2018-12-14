В Липецке аферистки под видом газовиков украли у пенсионерки 50 тыс. рублей

14 Дек. 09:28 2018-12-14T09:28:18+03:00

Аферисток поймали в тот же день Фото: Лия МУРАДЬЯН

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В Липецке в очередной раз жертвой мошенников стала пожилая женщина. Все случилось в минувший четверг, 13 декабря, на улице Бабушкина. Днем в дом к 82-летней пенсионерке пришли три незнакомые женщины. Дамы представились сотрудницами газовой службы и старушка впустила их в дом.

По стандартной схеме, мошенницы занимали пенсионерку расспросами, просили показать какие-то документы, а когда бабушка отвлеклась, украли деньги. Мошенницы выкрали 53 000 рублей и скрылись.

Одну из них удалось вычислить в тот же день. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, по подозрению задержана 40-летняя безработная жительница города Грязи. Расследованием занимается городской отдел полиции №5.