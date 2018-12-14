За смену места жительства липчанину грозит до 1 года тюрьмы

14 Дек. 11:50 2018-12-14T11:50:16+03:00

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Неработающий ранее судимый за кражу 30-летний поднадзорный самовольно оставил место жительство. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в 2017 году в отношении мужчины установили административный надзор и определенные ограничения. Так, он должен был сообщать правоохранителей о смене места жительства.

Однако, в октябре 2018 года подозреваемый намеренно оставил свой дом, чтобы уйти от надзора. Отдел дознания УМВД России по Липецку возбудил уголовное дело по ч.1 ст..314 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений». Согласно статье, максимальное наказание, которое грозит мужчине – год тюрьмы.