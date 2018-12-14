В Липецке из-за коммунальной аварии две улицы на Соколе остались без горячей воды

14 Дек. 12:11 2018-12-14T12:41:44+03:00

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Этим утром, 14 декабря, в Липецке на Соколе прорвало трубу. В 10.40 на пульт спасателей пришло сообщение о порыве водовода горячего водоснабжения в связи с порывом трубы. По информации ГУ МЧС России по Липецкой области, коммунальная авария произошла в районе дома №41 по улице 40 лет Октября.

В связи с этим без горячей воды остались дома по улице Ушинского и 40 лет Октября. Ремонтные бригады АО «ЛГЭК» устраняют порыв, производят работы по восстановлению водоснабжения. По предварительным данным, работы должны завершиться к 20.00 этого дня.

Спасатели напоминают липчанам, что в случае происшествия нужно звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Также можно позвонить на телефон доверия 22-88-60, 8-800-200-51-12.