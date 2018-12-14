2018-12-14T14:03:31+03:00
Происшествия

Под Липецком у пенсионерки украли кроликов-великанов

Животных успели найти до того, как их съели [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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У липчанки украли кроликов породы "Великан"У липчанки украли кроликов породы "Великан"Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В Липецкой области расследовали кражу животных, которые пропали в Данковском районе в минувшую среду, 12 декабря. В селе Спешнево-Ивановское со двора дома по улице Первомайской у 64-летней пенсионерки кто-то украл двух кроликов породы «Великан».

На поиски животных отправились сотрудники местного отдела полиции. Они обошли территорию и близлежащие дворы, и вскоре вышла на след подозреваемого. Вора поймали на следующий день, 13 декабря.

У липчанки украли кроликов породы "Великан" Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

У липчанки украли кроликов породы "Великан"Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался 36-летний житель того же села. Известно, что мужчина уже сидел за кражи, нигде не работал и сейчас ведет аморальный образ жизни.

К счастью, рецидивист не успел съесть кроликов. Он во всем сознался и сам отдал животных полиции. Зверушек вернули счастливой пенсионерке, и та поблагодарила полицию за оперативность. А вот асоциальному гражданину теперь грозит до 5 лет за кражу.

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