Медведев разрешил открыть дьюти-фри в Липецком аэропорту

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-14T15:09:21+03:00

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В международном аэропорту «Липецк» может появиться дьюти-фри. Соответствующее Постановление от 12 декабря подписал Дмитрий Медведев. В документе утвержден перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ, в которых допускается реализовывать товары гражданам, прибывающим на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным или водным транспортом.

Согласно Постановлению, в перечень таких пунктов вошел Липецкий аэропорт и еще 74 города, в которых в воздушных пунктах пропуска допускается открывать магазины беспошлинной торговли. В список также попали Белгород, Воронеж и Курск. Также разрешили открыть дьюти-фри в более чем 30 морских пунктах пропуска и в 3 речных.

Отметим, что посетить дьюти-фри можно только после прохождения пограничного и таможенного контроля. То есть, магазины беспошлинной торговли доступны только тем, кто летит международным рейсом. При перелетах внутри страны дьюти-фри не бывает.