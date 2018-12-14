Сотрудники Росгвардии провели правовые уроки в школах Липецка

СЕГОДНЯ 15:21 2018-12-14T15:21:43+03:00

Учащимся рассказали о символах и основе конституционного строя России

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Главному закону страны Конституции Российской Федерации 12 декабря исполнилось четверть века. Именно в этот день 25 лет назад общенародным голосованием был принят основной нормативно-правовой акт.

В честь праздника сотрудники Росгвардии в школах областного центра провели уроки патриотического воспитания, посвященные Дню Конституции. К учащимся Липецких школ № 29 и № 3 с уроком правовых знаний пришли заместитель начальника Управления полковник Валерий Соляников и помощник начальника Управления майор полиции Светлана Брагина.

Также заместитель командира ОМОН полковник полиции Игорь Минский и Председатель совета ветеранов Липецкой Росгвардии Игорь Лаврентьев посетили школу № 25 имени Героя России Андрея Теперика. Представители Росгвардии рассказали учащимся о символах и основе конституционного строя России.

Итогом открытого урока стала проверка знаний, где школьники продемонстрировали отличный результат, показав знание прав и обязанностей граждан нашей страны.