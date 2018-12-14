2018-12-14T15:53:23+03:00
Общество

Минтруд отметил рост безработицы в Липецкой области

657,1 тыс. безработных россиян состоят в службах занятости
Юлия КЛЮЕВА
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В 64 регионах страны увеличилось количество безработных гражданВ 64 регионах страны увеличилось количество безработных гражданФото: Юлия КЛЮЕВА
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По данным Минтруда России, с 28 ноября по 5 декабря численность безработных россиян, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,7% и составила 657 110 человек. Годом ранее этот показатель был ниже – 736 040 человек.

В 64 регионах увеличилось количество безработных граждан. Наибольший рост наблюдался, в том числе, и в Липецкой области. Также рост численности безработных отмечен в Чукотском автономном округе, Кировской, Магаданской, Воронежской, Астраханской, Тамбовской, Орловской областях, республиках Крым и Бурятия.

За неделю безработица снизилась в 18 регионах: Карачаево-Черкесской Республике, республиках Тыва, Дагестан, Костромской области. Не изменилась численность безработных в Курской области, Ульяновской и Республике Ингушетия.

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