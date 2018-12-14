2018-12-14T16:35:43+03:00
Происшествия

В Липецкой области сгорели две соседние квартиры

Пожар произошел в Хлевенском районе
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В пожаре никто не пострадалВ пожаре никто не пострадалФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Крупный пожар произошел этим днем, 14 декабря, в селе Хлевное Липецкой области. Там на улице Красная после полудня загорелась квартира в доме №51. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей, сообщение поступило к диспетчеру в 14.14.

На адрес выехали два отделения пожарно-спасательной части №27 и добровольцы. К моменту их прибытия, крыша дома с квартиры была объята огнем. Полыхали и внутренние помещения. Причем огонь успел перекинуться на соседнюю квартиру.

Пожарным удалось остановить распространения огня и ликвидировать последствия. В итоге, к счастью, обошлось без пострадавших. А вот ущерб имуществу огонь нанес серьезный. Перовая квартира сгорела полностью вместе с кровлей, в квартире №2 также сгорела крыша и 20м2 отделки. Из-за чего начался пожар, выясняют эксперты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В субботу в Липецке до 10 градусов мороза и небольшой снег
В дома Липецка, где произошел порыв, начали подавать отопление
На трассе Липецк-Хлевное столкнулись 4 автомобиля: есть пострадавший
Подрядчика заставят заменить весь асфальт на выезде из Липецка
Минтруд отметил рост безработицы в Липецкой области
Липецкая область оказалась на 49 месте национального экологического рейтинга
Сотрудники Росгвардии провели правовые уроки в школах Липецка
Медведев разрешил открыть дьюти-фри в Липецком аэропорту
Под Липецком у пенсионерки украли кроликов-великанов
Утром в Липецке лоб в лоб столкнулись иномарка и «КАМАЗ», есть пострадавшие
FitchRatings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
В Липецке из-за коммунальной аварии две улицы на Соколе остались без горячей воды
За смену места жительства липчанину грозит до 1 года тюрьмы
В Липецке аферистки под видом газовиков украли у пенсионерки 50 тыс. рублей
Под Липецком вылетела в кювет девушка за рулем «Приоры»
«ВАЗ» и «Нива» столкнулись на трассе под Липецком – пострадали люди
Липецкие спасатели рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду