В Липецкой области сгорели две соседние квартиры

14 Дек. 16:35 2018-12-14T16:35:43+03:00

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Крупный пожар произошел этим днем, 14 декабря, в селе Хлевное Липецкой области. Там на улице Красная после полудня загорелась квартира в доме №51. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей, сообщение поступило к диспетчеру в 14.14.

На адрес выехали два отделения пожарно-спасательной части №27 и добровольцы. К моменту их прибытия, крыша дома с квартиры была объята огнем. Полыхали и внутренние помещения. Причем огонь успел перекинуться на соседнюю квартиру.

Пожарным удалось остановить распространения огня и ликвидировать последствия. В итоге, к счастью, обошлось без пострадавших. А вот ущерб имуществу огонь нанес серьезный. Перовая квартира сгорела полностью вместе с кровлей, в квартире №2 также сгорела крыша и 20м2 отделки. Из-за чего начался пожар, выясняют эксперты.