2018-12-14T18:45:46+03:00
Происшествия

В дома Липецка, где произошел порыв, начали подавать отопление

Жители улиц Ушинского и 40 лет Октября более 8 часов мерзли в своих квартирах
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В дома липчан возвращается теплоВ дома липчан возвращается теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 14 декабря, дома по улице Ушинского и 40 лет Октября в Липецке остались без горячей воды и тепла. На Соколе в районе дома №41 по улице 40 лет Октября около 10 утра произошла коммунальная авария – порыв водовода горячего водоснабжения в связи с порывом трубы.

Из-за происшествия, на более чем 8 часов без тепла остались 3514 граждан и 120 юридических лиц областного центра. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», в настоящий момент работы на теплосети завершены. Рабочие заполняют систему, и уже в ближайшие несколько часов в домах липчан вновь появится горячая вода и отопление. В компании предупредили, что в некоторые дома тепло придет раньше, в другие немного позже.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24