В дома Липецка, где произошел порыв, начали подавать отопление

14 Дек. 18:45 2018-12-14T18:45:46+03:00

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В эту пятницу, 14 декабря, дома по улице Ушинского и 40 лет Октября в Липецке остались без горячей воды и тепла. На Соколе в районе дома №41 по улице 40 лет Октября около 10 утра произошла коммунальная авария – порыв водовода горячего водоснабжения в связи с порывом трубы.

Из-за происшествия, на более чем 8 часов без тепла остались 3514 граждан и 120 юридических лиц областного центра. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», в настоящий момент работы на теплосети завершены. Рабочие заполняют систему, и уже в ближайшие несколько часов в домах липчан вновь появится горячая вода и отопление. В компании предупредили, что в некоторые дома тепло придет раньше, в другие немного позже.