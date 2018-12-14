2018-12-14T19:20:57+03:00
Общество

В субботу в Липецке до 10 градусов мороза и небольшой снег

Ночью до -14
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецк возвращается зимаВ Липецк возвращается зимаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 15 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшой снег. Температура воздуха 5-10 градусов мороза, а при прояснениях и до -14.

Днем в регионе от 3 до 8 градусов ниже ноля. В светлое время суток без осадков. Ветер северной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление будет интенсивно расти и составит 750 мм рт.ст.

В воскресенье, 16 декабря, в областном центре также морозно и облачно. Утром и ночью синоптики обещают снег. В темное время суток столбик термометра опустится до -16 градусов. Днем 6 градусов мороза. Ветер северо-восточный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт.ст.

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