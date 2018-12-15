Липчанину грозит 15 лет за убийство на свадьбе

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-15T14:19:40+03:00

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В Добринском районе Липецкой области будут судить за убийство 19-летнего парня. Кровавая свадьба была летом этого года. По версии следствия, во время праздника 12 августа парень поссорился с кем-то из гостей. Из-за чего разгорелся конфликт, неизвестно. Но, затаив обиду, липчанин ушел домой и вернулся с ножом.

На глазах у гостей и жениха с невестой, приятель воткнул нож в грудь 29-летнему мужчине, с которым ранее поругался. Раненого сразу положили в машину и повезли в больницу, но спасти не успели – он умер по дороге.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемый во всем сознался и раскаялся. Дело расследовали и передают в суд. Парню грозит до 15 лет тюрьмы.