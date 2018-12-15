В крупном пожаре под Липецком сгорел человек, два дома и машина

СЕГОДНЯ 14:44 2018-12-15T17:54:02+03:00

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Крупный пожар в частном секторе произошел этим утром, 15 декабря, в городе Грязи Липецкой области. Там на улице Плеханова около 7 утра загорелся частный дом №72. В 7.10 соседи заметили пожар и позвонили спасателям.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на место происшествия сразу выехали 4 отделения пожарных, спасатели и добровольцы. Когда они приехали, дом уже весь был охвачен огнем, пламя стремительно распространялось – перекинулось на соседние постройки и припаркованную рядом машину.

Огонь остановили, но спасти практически ничего не удалось. Первый дом выгорел дотла по всей площади. Также до основания кузова полностью сгорел автомобиль. А в соседнем доме огонь уничтожил 20 м2 кровли. Жертвой пожара стал один человек. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют эксперты.