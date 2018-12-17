Во вторник в Липецке до -10 градусов, на дорогах гололедица

СЕГОДНЯ 14:29 2018-12-17T14:29:37+03:00

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Во вторник, 18 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, местами небольшой снег, а также туман и изморозь. Водителей призывают быть осторожными, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов мороза, а при прояснениях до 19 градусов. В светлое время суток столбик термометра опустится до 10 градусов ниже ноля. При значительной облачность – до 13 градусов мороза. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Атмосферное давление без изменений – 761 мм рт.ст.

В среду, 19 декабря, в Липецке облачно и снежно. Ночью до -10 градусов. Днем 8-9 градусов ниже ноля. Ветер юго-восточный 5-6 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 766 мм рт.ст.