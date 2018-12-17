В ночь на среду более 100 улиц Липецка останутся без холодной воды

17 Дек. 19:20 2018-12-17T19:20:10+03:00

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С 19.00 18 декабря по 12.00 19 декабря в домах Липецка отключат холодную воду. На инженерных сетях проведут ремонтные работы.

Без питьевой воды останутся жители улиц Гагарина, 1 - 10; Ленина, 42; ул. Интернациональная, 61 - 71; Плеханова, 72 - 84; Гранитная, 2а; Шкатова, 1 - 30; Горняцкая, 1 - 6; Орловская, 21; 4-я Пятилетка, 1 - 42; Кротевича, 3 - 11; Карьерная, 2; Елецкая, 54 - 71а; 30 лет Октября, 2 - 8; Орловская, 31; Энгельса, 1/1 - 7а; К.Цеткин, вл.1 - 33; Гайдара, 2б/2 - 25; Амурская, 1 - 5а; Ушакова, 1 - 8; Нахимова, 5 - 14; Луначарского, 1 - 6а,: Студеновская: 3 - 205а. площадь Заводская 1 - 3б/1; Франко 2 - 8; Курако 1 - 3; Челюскинцев 1 - 4; переулок Больничный 1 - 4; Дружбы, 1а/2 - 1а; Гражданская, 1а, 1б; Римского-Корсакова, 1вл 2 - 6д; Промышленный проезд, 9, вл5, вл7, вл10, вл1, вл1/3, вл2, стр.1.

Воды не будет в районе цемзавода: стр.2 (ИК №2); стр. 6 (ИК № 6); Ковалева, стр.93 - 136; Пархоменко, 15 - вл 31; 40 лет Октября, 1 - 47; площадь Константиновой 1 - 7; Кутузова 1 - 5; Ушинского, 1 - 82; Газина, 1 - 14а; Аксакова, 1 - 7; Смыслова 1 - 4; Брюллова,7а; Мамина- Сибиряка 2, 4, 1а; Пожарского, 1а; Тамбовская 1, 6; Шоссейная, 2; Тамбов-Орел (301 км. АЗС Газпром); Еловая,62а; Шоссейная, 2; Баумана, вл.95; 333/14 - 390; Бородинская, 45 - 76; переулок Баумана, 1 – 16.

Краны пересохнут у жителей частного сектора по следующим адресам: улица Курчатова, Беларуcская, Брюлова, Бардина, Курская, Доменщиков, Тульская, Шоссейная, Cокольская, Водная, Д.Бедного, Баженова; Минина, Пожарского, Лавочкина, Карбышеава, Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинская, Стасoва, Литейная, Арсеньева, Васнецова, Семенова Тянь-Шанcкого, Бабушкина, Богатырская, Пирогова, Брестская, Хабарова, Былинная, , Кочеткова, Добролюбoва; Куйбышева, Сурикова; Радищева; Грибоедова; Свердлова; П. Лумумбы; Свoбодный Сoкoл, Сафонова; Брусничная; Энтузиастов; К. Либкнехта; Высокая; Пархоменко; Вильямса; Ковалева; Репина; Римского-Корсакова; Демократическая; Производственная; Восточная; Гражданская; Третьякова, Антипова, 4-я Пятилетка, Короленко; Янкина, 4;; Вилкова, Димитрова, Чапаева, Дарвина, Энергетическая, Красная, Арктическая, Кольцевая, Тимура Фрунзе, 9 Января, Елецкая, Павлова; 20 Партсъезд, Маяковского, Салтыкова-Щедрина, 4-я Пятилетка, Гранитная; Железнодорожная; Oрловcкая. переулок Курчатова, Теплый, Чугунный, Ракетный, Весенний.

Напоминаем, что подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.