Двое липчан на битой машине имитировали ДТП, чтобы обмануть страховую
Мошенники собирались «заработать» 700 тыс. рублей
Мошенниц проверяют на причастность другим преступлениямФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали двоих страховых мошенников. По данным полиции, аферисты купили по дешевке битую, но престижную иномарку. На машину оформили страховку по ОСАГО и затеяли криминальный бизнес.
Они ездили на битой иномарке и инсценировали ДТП, других участников которого заманивали за деньги. Липовые аварии оформляли, как положено и подавали документы в страховую на получение компенсации. В одной из компаний они таким образом намеревались получить 700 000 рублей.
Мошенников брали вместе с Росгвардией. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сейчас их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.