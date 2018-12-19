Двое липчан на битой машине имитировали ДТП, чтобы обмануть страховую

19 Дек. 09:45 2018-12-19T11:18:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке поймали двоих страховых мошенников. По данным полиции, аферисты купили по дешевке битую, но престижную иномарку. На машину оформили страховку по ОСАГО и затеяли криминальный бизнес.

Они ездили на битой иномарке и инсценировали ДТП, других участников которого заманивали за деньги. Липовые аварии оформляли, как положено и подавали документы в страховую на получение компенсации. В одной из компаний они таким образом намеревались получить 700 000 рублей.

Мошенников брали вместе с Росгвардией. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сейчас их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.