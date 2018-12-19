В Липецке полдня искали 8-летнюю девочку, которая решила погулять

19 Дек. 18:21 2018-12-19T18:21:53+03:00

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В эту среду, 19 декабря, в Липецке в микрорайоне «Елецкий» пропала 8-летняя девочка. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», это случилось около 11.20 утра. На поиски пропавшей вышли родители, волонтеры, неравнодушные жители и полиция.

Липчане, которые видели девочку, писали об этом в соцсетях. Школьница даже попала в объектив камер видеонаблюдения. К счастью, юная липчанка нашлась некоторое время назад. Живая и здоровая. По словам волонтеров, в третьем часу девочку видели в «Елецком», она каталась на горке с мальчиком. А после школьница решила уехать в бабушке в другой район города. Телефона с собой у нее не было, поэтому она не смогла сообщить родителям о своих передвижениях.