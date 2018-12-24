Под Липецком в спортивном зале школы нашли труп сторожа

СЕГОДНЯ 12:22 2018-12-24T12:23:53+03:00

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В минувшие выходные в Липецкой области произошла трагедия. В Грязях в одной из школ нашли труп охранника. Мужчине было 58 лет.

- Тело сторожа было обнаружено утром в воскресенье, 23 декабря, в спортивном зале школы на турнике, - сообщила «КП-Липецк» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) Юлия Кузнецова. – Жена пыталась дозвониться до мужа, но он не выходил на связь. Утром, обеспокоенная молчанием, она пошла к школе. Женщина постучала, но ей никто не открыл. Она нашла работников школы, те открыли дверь. При обходе помещений в спортивном зале нашли тело. Следственным отделом по городу Грязи проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства, при которых наступила смерть сторожа.

Как пояснили в пресс-службе регионального СУ СК России, никаких кредитных обязательств у мужчины не было. Семейных неурядиц тоже. По словам родственников, мыслей о том, чтобы наложить на себя руки, у мужчины не возникало.