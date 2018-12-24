В Липецке мужчину обманули при попытке купить обезьяну

СЕГОДНЯ 16:42 2018-12-24T16:42:59+03:00

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В Липецке жертвой аферистов стал любитель экзотических животных. На одном из популярных сайтов мужчина наткнулся на объявление о продаже обезьяны макака-резус. Липчанин связался с продавцом и договорился о покупке.

Продавец потребовал за макаку предоплату 23 000 рублей. Эти деньги покупатель перевел частями на две разные банковские карты, принадлежащие разным людям. 14 декабря, как только липчанин отдал предоплату, продавец выключил телефон и перестал выходить на связь.

Через некоторое время мужчина понял, что его обманули. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в полиции после проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве.