2018-12-25T09:49:22+03:00
Общество

Липецкие моржи отметили день плавания в ледяной воде

Моржи устроили заплыв при температуре воды 0.3 градуса [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Липецкие моржи в день плаванияЛипецкие моржи в день плаванияФото: Управление физкультуры и спорта Липецкой области
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В выходные в регионе единый день плавания, когда все бассейные работали бесплатно. Пока большинство липчан с комфортом плавали в теплых бассейнах, праздник грандиозно отмечали и липецкие моржи. Но условия, в которых плавали члены «Клуба зимнего плавания имени И.В. Франценюка» вряд ли можно назвать комфортными.

Липецкие моржи в день плавания Фото: Управление физкультуры и спорта Липецкой области

Липецкие моржи в день плаванияФото: Управление физкультуры и спорта Липецкой области

Фото: Управление физкультуры и спорта Липецкой области

Более 20 человек в возрасте от 34 до 81 года утроили заплыв на 25 метров в ледяной воде. Как сообщили в пресс-службе регионального управления физкультуры и спорта, температура воды была всего 0.3 градуса. Но липецким моржам к таким температурам не привыкать. Для них это далеко не первый раз, когда они отмечают праздник в ледяной воде.

Липецкие моржи в день плавания Фото: Управление физкультуры и спорта Липецкой области

Липецкие моржи в день плаванияФото: Управление физкультуры и спорта Липецкой области

Фото: Управление физкультуры и спорта Липецкой области

– Мы очень рады присоединится к такому масштабному мероприятию, как Единый день плавания «За здоровое будущее!», – отметила президент клуба моржей Надежда Катаева. – Для нас плавание – это не просто спорт, а в первую очередь возможность поддерживать свой организм в отличном состоянии и быть всегда бодрым. Уверена, что и в будущем мы будем активно принимать участие в этом и других спортивных мероприятиях.

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