2018-12-25T12:54:05+03:00
Общество

МЧС предупреждает липчан о сильной метели

Видимость на дорогах менее 500 метров
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке ждут метельВ Липецке ждут метельФото: Лия МУРАДЬЯН
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На Липецк движется ненастная погода, она резко ухудшится уже ночью. Как сообщает МЧС региона, предстоящей ночью и утром 26 декабря ожидается сильный снегопад и метель. Видимость в снегу будет менее 500 метров.

Спасатели предупреждают, что в таких условиях нужно соблюдать определенные правила безопасности. В первую очередь водителей настоятельно просят не лихачить, не совершать на дорогах внезапных маневров – резко не обгонять и не перестраиваться. При плохой видимости крайне сложно адекватно оценить движение других автомобилей.

По данным синоптиков, крепких морозов не ожидается, днем около 2 градусов мороза, ночью – -8°C. Ветер сменится на южный и усилится до 10 метров в секунду. Согласно долгосрочному прогнозу, до конца года снегопад не прекратится.

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