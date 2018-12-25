2018-12-25T16:44:36+03:00
Происшествия

В Липецке за мошенничество разыскивают директора кредитного кооператива

Аферист сбежал с деньгами пайщиков
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Директор сбежал с деньгами вкладчиковДиректор сбежал с деньгами вкладчиковФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке ищут руководителя кредитно потребительского кооператива, который работал в городе. По данным полиции, директор кооператива злоупотребил доверием пайщиков, обманул людей, собрал с них более миллиона рублей и скрылся в неизвестном направлении.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Преступление карается лишением свободы до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.

Все подробности преступления еще предстоит выяснить следователям следственной части СУ УМВД по Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе регионального управления министерства, по делу назначен ряд экспертиз, местонахождение подозреваемого устанавливается.

Напомним, что в начале этого года полицейские искали жертв финансовой пирамиды, которая работала под видом кредитного кооператива. С потерпевших собирали деньги, обещая нереальные проценты по вкладам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В среду в Липецке до 3 градусов мороза, метель и сильные порывы ветра
В среду жители 2 домов Липецка останутся без горячей воды
В Липецке снесут и заново отстроят 24 многоквартирных дома
В следующем году расходы бюджета Липецка составят 11 млрд. рублей
В Липецке водитель, который дрифтил на мосту, попал на видео
МЧС предупреждает липчан о сильной метели
С нового года липчанки до 24 лет получат 85 тысяч за первого ребенка
Объезжая место аварии, на перекрестке в Липецке столкнулись иномарки
Под Липецком вылетела с трассы и перевернулась фура – водитель в больнице
В Липецке дикие лисы бродят ночью по улицам города
Липецкие моржи отметили день плавания в ледяной воде
В Липецке подростки угнали «ВАЗ»
В Липецке во время пожара в квартире пострадал человек
День свинки в Липецком зоопарке отметили вместе с посетителями
Во вторник в Липецке снегопад и сильные порывы ветра
В Липецкой области растет число больных гриппом и ОРВИ
В Липецке мужчину обманули при попытке купить обезьяну
В Липецке будут судить подростков за ограбление киоска с минералкой
В Липецке пьяный водитель со знаком «Инвалид» налетел на сугроб и перевернулся