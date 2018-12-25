В Липецке за мошенничество разыскивают директора кредитного кооператива

СЕГОДНЯ 16:44 2018-12-25T16:44:36+03:00

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В Липецке ищут руководителя кредитно потребительского кооператива, который работал в городе. По данным полиции, директор кооператива злоупотребил доверием пайщиков, обманул людей, собрал с них более миллиона рублей и скрылся в неизвестном направлении.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Преступление карается лишением свободы до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.

Все подробности преступления еще предстоит выяснить следователям следственной части СУ УМВД по Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе регионального управления министерства, по делу назначен ряд экспертиз, местонахождение подозреваемого устанавливается.

Напомним, что в начале этого года полицейские искали жертв финансовой пирамиды, которая работала под видом кредитного кооператива. С потерпевших собирали деньги, обещая нереальные проценты по вкладам.