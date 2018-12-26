В Липецке в пожаре пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:40 2018-12-26T09:40:30+03:00

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В минувший вторник, 25 декабря, в Липецке случился пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателям в 21.39. Оказалось, что на улице Фабричная станции Казинка загорелся дом.

К дому №51 выехали 2 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, огонь повредил отделку и домашнее имущество дома на площади 5 кв.м. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в пожаре пострадал человек. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Спасатели напоминают, в случае обнаружения пожара следует звонить по телефону "112" или "01". Не стоит пренебрегать правилами пожарной безопасности. Период новогодних праздников довольно опасный. Не забывайте отключать от сети электроприборы, гирлянды, будьте осторожны с пиротехникой.