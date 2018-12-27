В Липецке крепчают морозы: днем до -16 градусов

СЕГОДНЯ 17:40 2018-12-27T17:40:10+03:00

Ночью в областном центре температура может опуститься до -20

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В пятницу, 28 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, температура ночью составит 10-15 градусов мороза. При прояснении столбик термометра может опуститься до –20 градусов.

В светлое время суток синоптики обещают около 11 градусов ниже ноля. При прояснении до 16 градусов мороза. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 737 мм рт.ст.

В субботу, 29 декабря, ночью в Липецке до -15 градусов. Днем около 12 градусов мороза. Утром и днем в областном центре небольшой снег. Ветер западный 5-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт.ст.