Более 100 липчан пожаловались на снег во дворах и сосульки
Улицы Липецка ежедневно чистят около 500 дворников и 25 единиц техники. Работники управляющих компаний борются с сосульками. В минувший четверг, 27 декабря, кровлю домов расчистили в районе Сокола, НЛМК, на улицах Циолковского, Первомайская, Гагарина, Пушкина, 8 Марта.
Как сообщили в департаменте ЖКХ, сотрудники подразделения следят за состоянием липецких дворов через видеокамеры – их более тысячи. На проблемные места выезжают «мобильные бригады».
В ведомстве напоминают, что нередко расчистке дворов мешают припаркованные вдоль тротуаров машины. Поэтому автолюбителей просят, по возможности, убирать автомобили днем со дворов.
В департаменте продолжает работать телефон «горячей линии» - 522-639. Сюда можно пожаловаться на плохую работу управляющих компаний по уборке дворов от снега. За последние 2 недели на номер поступило более 100 обращений от липчан.