Более 100 липчан пожаловались на снег во дворах и сосульки

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-28T12:26:17+03:00

В Липецке борются с сосульками и последствиями снегопада Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Улицы Липецка ежедневно чистят около 500 дворников и 25 единиц техники. Работники управляющих компаний борются с сосульками. В минувший четверг, 27 декабря, кровлю домов расчистили в районе Сокола, НЛМК, на улицах Циолковского, Первомайская, Гагарина, Пушкина, 8 Марта.

Как сообщили в департаменте ЖКХ, сотрудники подразделения следят за состоянием липецких дворов через видеокамеры – их более тысячи. На проблемные места выезжают «мобильные бригады».

В ведомстве напоминают, что нередко расчистке дворов мешают припаркованные вдоль тротуаров машины. Поэтому автолюбителей просят, по возможности, убирать автомобили днем со дворов.

В департаменте продолжает работать телефон «горячей линии» - 522-639. Сюда можно пожаловаться на плохую работу управляющих компаний по уборке дворов от снега. За последние 2 недели на номер поступило более 100 обращений от липчан.