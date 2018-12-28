Липчане жалуются на неработающие светофоры на улице Стаханова
Липецкие автомобилисты пожаловались на неработающий светофор на улице Стаханова. По словам водителя, который обратился в редакцию «КП», на светофорах с обеих сторон у пешеходных переходов в районе МЖК не загорается красный свет для водителей. При этом для пешеходов срабатывает сигнал «иди». Причем такая ситуация по всей аллее.
На Стаханова не работают светофорыФото: Лия МУРАДЬЯН
Фото: Лия МУРАДЬЯН
– Водитель не видит, какой цвет горит для пешеходов, а пешеходы в это время спокойно выходят на дорогу на разрешающий сигнал, – рассказал липчанин. – Так и сбить могут кого-нибудь.
Липчанин просит предупредить других водителей быть осторожней на этом участке, а пешеходов – не торопиться перебегать дорогу и убедиться, что водители их пропускают.