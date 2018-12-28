Липчане жалуются на неработающие светофоры на улице Стаханова

СЕГОДНЯ 12:34 2018-12-28T12:35:38+03:00

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Липецкие автомобилисты пожаловались на неработающий светофор на улице Стаханова. По словам водителя, который обратился в редакцию «КП», на светофорах с обеих сторон у пешеходных переходов в районе МЖК не загорается красный свет для водителей. При этом для пешеходов срабатывает сигнал «иди». Причем такая ситуация по всей аллее.

На Стаханова не работают светофорыФото: Лия МУРАДЬЯН

Фото: Лия МУРАДЬЯН

– Водитель не видит, какой цвет горит для пешеходов, а пешеходы в это время спокойно выходят на дорогу на разрешающий сигнал, – рассказал липчанин. – Так и сбить могут кого-нибудь.

Липчанин просит предупредить других водителей быть осторожней на этом участке, а пешеходов – не торопиться перебегать дорогу и убедиться, что водители их пропускают.