2018-12-28T15:22:58+03:00
Происшествия

В Липецке пьяная женщина угнала машину и попала в ДТП

Ночные приключения могут обернуться для дамы 5 годами тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
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Даму задержали сотрудники ДПСДаму задержали сотрудники ДПСФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить 31-летнюю любительницу пьяных приключений. Согласно материалам дела, все случилось ночью 28 ноября. Пьяненькой даме взгрустнулось, и она решила развеять тоску, прокатившись по городу на машине. И тот факт, что у нее не было своего автомобиля, не стал помехой.

Женщина пошла к дому на улице Урожайная, где на парковке стояла машина ее 22-летнего приятеля. На «удачу» хозяин забыл ключи в зажигании, чем и воспользовалась барышня.

Липчанка завела машину и поехала колесить по улицам города. Но, как известно, езда за рулем в состоянии алкогольного опьянения, ни к чему хорошему не приводит. На одной из улиц женщина пыталась развернуться и разбила припаркованную рядом машину. Веселье закончилось, когда на место прибыли суровые сотрудники ДПС, которые задержали даму.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, расследование уголовного дела об угоне (часть 1 статьи 166 УК) завершилось. Теперь горе-водительнице грозит до 5 лет тюрьмы.

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