Дед Мороз пришел в Липецк на лыжах
В соцсетях появилось интересное фото. Жительница Липецка сфотографировала из окна своей квартиры Деда Мороза. Волшебник, как и принято, был с длинной седой бородой и усами. В красной шубе, рукавичках. Вот только передвигался Дедушка не в санях, да и оленей поблизости не было. В этом году волшебник пришел в областной центр на лыжах.
- А из нашего окна! Дед Мороз на лыжах, - пишет автор фото.
Сказочного персонажа липчане поймали на «Университетском». Местные жители тут же начали фотографироваться с Дедушкой. Он охотно позировал на камеру. Правда, зачем он встал на лыжи, так и осталось тайной. Липчане предположили, что перед Новым годом Дед Мороз решил немного позаниматься спортом, чтобы обрести былую форму и успеть доставить подарки детишкам.
Дедушка Мороз уже в Липецке