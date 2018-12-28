2018-12-28T16:47:49+03:00
Общество

Дед Мороз пришел в Липецк на лыжах

Спортивного волшебника заметили в микрорайоне «Университетский»
Юлия КЛЮЕВА
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Дедушка Мороз уже в ЛипецкеДедушка Мороз уже в Липецке
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В соцсетях появилось интересное фото. Жительница Липецка сфотографировала из окна своей квартиры Деда Мороза. Волшебник, как и принято, был с длинной седой бородой и усами. В красной шубе, рукавичках. Вот только передвигался Дедушка не в санях, да и оленей поблизости не было. В этом году волшебник пришел в областной центр на лыжах.

- А из нашего окна! Дед Мороз на лыжах, - пишет автор фото.

Сказочного персонажа липчане поймали на «Университетском». Местные жители тут же начали фотографироваться с Дедушкой. Он охотно позировал на камеру. Правда, зачем он встал на лыжи, так и осталось тайной. Липчане предположили, что перед Новым годом Дед Мороз решил немного позаниматься спортом, чтобы обрести былую форму и успеть доставить подарки детишкам.

Дедушка Мороз уже в Липецке

Дедушка Мороз уже в Липецке

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