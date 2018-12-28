2018-12-28T19:31:49+03:00
Происшествия

Ночью в Липецке ограбили 5 машин

Неизвестные разбили стекла автомобилей и вытащили видеорегистраторы
Юлия КЛЮЕВА
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Фото: Яна Куликова-КамневаФото: Яна Куликова-КамневаФото: Предоставлено
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Этой ночью, 28 декабря, некоторым жителям микрорайонов "Университетский" и "Елецкий" в Липецке преподнесли неприятный сюрприз. Неизвестные ограбили 5 машин, припаркованных во дворах. Они разбили стекла автомобилей и вытащили видеорегистраторы. Фотографии с мест происшествия тут же распространились в соцсетях. Владельцы машин очень расстроены, а местные жители напуганы. Липчане пишут, что подобное случается уже не в первый раз.

- В настоящее время зарегистрировано 5 заявлений от жителей "Университетского" и "Елецкого", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Неизвестные разбили стекла машин, вытащили видеорегистраторы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Опрашиваются владельцы автомобилей и свидетели, определяется сумма причиненного ущерба.

Сотрудники полиции устанавливают личность злодеев.

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